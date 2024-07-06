شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف بالأرقام حصاد الحوار الوطني في جلساته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

حقق الحوار الوطنى خطوات جادة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قدم الدعم الكامل للحوار منذ انطلاقه بحفل إفطار الأسرة المصرية 2022، وفي هذه المعلومات نرصد بالأرقام حصاد الحوار الوطني:

74 جلسة عامة تضمنها الحوار الوطني.

16 جلسة مغلقة تضمنها الحوار الوطني.

60 حزبًا من مختلف التيارات السياسية شارك في الحوار الوطني.

أكثر من 2630 متحدثًا شارك في الجلسات المختلفة.

347 ساعة إجمالي ساعات العمل التي شهدها الحوار الوطني.

1500 إجمالي عدد المقترحات والتوصيات التي أسفر عنها الحوار الوطني.