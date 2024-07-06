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اعرف بالأرقام حصاد الحوار الوطني في جلساته السابقة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمرى

السبت، 06 يوليو 2024 07:01 م

حقق الحوار الوطنى خطوات جادة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى قدم الدعم الكامل للحوار منذ انطلاقه بحفل إفطار الأسرة المصرية 2022، وفي هذه المعلومات نرصد بالأرقام حصاد الحوار الوطني:

74 جلسة عامة تضمنها الحوار الوطني.
16 جلسة مغلقة تضمنها الحوار الوطني.
60 حزبًا من مختلف التيارات السياسية شارك في الحوار الوطني.
أكثر من 2630 متحدثًا شارك في الجلسات المختلفة.
347 ساعة إجمالي ساعات العمل التي شهدها الحوار الوطني.
1500 إجمالي عدد المقترحات والتوصيات التي أسفر عنها الحوار الوطني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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