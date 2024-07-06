المستشار الإعلامي للأونروا: المدرسة المستهدفة في النصيرات تؤوي نحو 2000 نازح

أوضح المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، في حديث لقناة "الجزيرة"، أنّ "المدرسة المستهدفة في النصيرات من أكثر المدارس اكتظاظا بالنازحين"، موضحًا أنّ المدرسة تؤوي نحو 2000 نازح.
وقال: "نزود الجيش الإسرائيلي مرتين يوميًا بإحداثيات المدارس التي تؤوي نازحين"، مضيفًا "لا شيء يبرر استهداف المدارس وقتل عشرات المدنيين".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن مجزرة في النصيرات، معلنة في بلاغ لها عن سقوط "15 شهيدًا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلي والقصف الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.
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