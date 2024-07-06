بزشكيان: جئت لأجعل من إيران بلادًا مزدهرة ونسعى لفكّ العقد التي تواجهنا بإشراف القائد الخامنئي

شدد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، في كلمة له أمام الجمهور، على "أنني لم أعدكم كذبًا في هذه العملية الانتخابية ولم أقل كلمة غير صادقة".

وفي الكلمة التي ألقاها من مرقد مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد الخميني، قال بزشكيان: "أشكر القائد المفدّى للبلاد (المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي) ولولا حكمته لم نكن نستطيع أن نصل لهذه الفرصة".

وأضاف "أمامنا امتحان كبير من التحديات ومن الصعاب لتحقيق حياة كريمة للشعب الإيراني"، موضحًا "أننا نسعى لفكّ العقد التي تواجهنا بإشراف القائد وحكمته".

وتوجّه للشعب الإيراني قائلًا: "أثبتم أننا قادرون على تحقيق الإنجازات وإنجاز الصعاب وتخطي العقبات"، مشدد على أنّ "أصواتكم عهد في عنقي"، و"احتاج لعونكم ولعون القيادة الحكيمة للعمل في هذه الظروف الصعبة".

وأعرب بزشكيان عن تمنياته بأن "يتناغم المجلس التشريعي مع الحكومة المقبلة لتخطي العقبات"، مشيرًا إلى "أنني جئت لأجعل من إيران بلادًا مزدهرة وللوفاء بالعهود التي قطعتها".

وأكّد أنّه "يجب أن نفتح صفحة جديدة وأن نتحد من أجل الوطن"، وقال: "جئنا لنكون خدامًا للشعب الإيراني"، مضيفًا "أعاهد الإمام الخميني أن نكمل درب الشهداء".