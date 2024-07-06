الصحة في غزة أعلنت عن مجزرة في النصيرات إثر قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن مجزرة في النصيرات، معلنة في بلاغ لها عن سقوط "13 شهيدًا وعشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلي والقصف الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، أنّ "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 29 شهيدًا و100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مؤكدةً أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

كذلك أعلنت عن "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 38098 شهيدًا و 87705 إصابات منذ السابع من تشرين الأول الماضي".