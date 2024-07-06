وزارة الثقافة الفرنسية حظرت تصدير مُسدسَين استخدمهما نابليون الأوّل في محاولة انتحار

نشرت وزارة الثقافة الفرنسية، مرسوماً في الجريدة الرسمية يحظر تصدير زوجَي مسدسات كانا مملوكين للإمبراطور نابليون الأول الذي حاول الانتحار بواسطتهما، وذلك عشية مزاد لبيعهما.

وأوضحت الوزارة في المرسوم أن "زوج المسدسات هذا مصيره الانضمام إلى المجموعات الوطنية لإلحاقه بما يسمى سيف الأباطرة، والذي قدّمه في الوقت نفسه الإمبراطور بعيد الإطاحة به إلى الجنرال كولانكور".

وأشارت اللجنة الاستشارية للكنوز الوطنية في مذكرة نُشرت في الجريدة الرسمية تدعم رفض شهادة التصدير، إلى أن "هذه المجموعة من المقتنيات تنطوي على أهمية كبرى للتراث الوطني من وجهة نظر تاريخية وفنية ويجب اعتبارها كنزاً وطنياً".

ويأتي هذا القرار عشية مزاد تنظمه دارا أوزنا وروسيني في فونتينبلو بضواحي باريس، على هذين المسدسين اللذين كانا ملكاً لنابليون الأول حتى تنازله الأول عن العرش.

ويباع المسدسان في صندوقهما الثمين (من خشب الجوز والأبنوس مع مخمل أخضر مطرز بالذهب) مع ملحقاتهما، وهما مرصعان بالذهب والفضة، وقد وُضع رسم للإمبراطور عليهما.