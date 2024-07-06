أعلنت سلطات ولاية تكساس الأميركية "تعرض 4 أشخاص لهجوم أسماك القرش كانوا يمارسون السباحة قبالة شواطئ تكساس". وأضافت أن "4 أشخاص واجهوا سمكة قرش أثناء نزولهم إلى المياه قبالة جزيرة جنوب بادري في عطلة عيد الاستقلال". واوضحت دائرة المتنزهات والحياة البرية في تكساس في بيان، "تشير التفاصيل في هذا الوقت إلى أن شخصين تعرضا للعض وأن شخصين واجها سمكة القرش لكنهما لم يصابا بجروح خطيرة".

كانت هذه تفاصيل خبر 4 أشخاص تعرضوا لهجوم أسماك القرش كانوا يمارسون السباحة قبالة شواطئ تكساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.