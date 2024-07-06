الخامنئي التقى بزشكيان وقدّم له توصيات: لتوظيف الطاقات الشعبيّة وإمكانيات البلاد في مسار التقدّم

التقى المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، بالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، حيث جدّد التهنئة بنجاح مسعود بزشكيان في "الحصول على آراء الأغلبيّة"، وعبّر عن "سروره بالمسار التصاعدي الذي شهدته المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات".

وأعرب الخامنئي عن "أمله بأن يخطو بزشكيان في مسار التقدّم والعمران، مع توظيف الطاقات الشعبيّة والإمكانيّات الأخرى العديدة التي تمتلكها البلاد".

وبعد أن دعا الخامنئي للرئيس الإيراني المُنتخَب، وتمنّى له التوفيق، قدّم له بعض التوصيات، وفق ما ذكر موقع الخامنئي.

هذا، والتقى الخامنئي المرشح المحافظ سعيد جليلي، حيث شكره على "المنهجَ التبييني في ميدان المنافسات الانتخابيّة، وكذلك تشكيله الأرضيّة للحماس والاندفاع الشعبي في الانتخابات"، متمنيًا له دوام التوفيق.

وكان قد فاز المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي، بعد حصوله على 16,384,403 صوتاً مقابل 13,538,179 صوتاً لجليلي.