وجه الوزير السابق وديع الخازن، لمناسبة حلول عيد رأس السنة الهجرية، تهانيه إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، مؤكدا "أهمية هذا العيد لما يحمله من معان خيرة وسامية تجسد القيم الإنسانية التي تجمع بين الأديان"، وسائلا المولى "أن يمن على لبنان بالخير والبركات وأن يلهم المسؤولين المحبة والألفة والتعاون".

كانت هذه تفاصيل خبر وديع الخازن مهنئا برأس السنة الهجرية: نسأل الله أن يلهم المسؤولين المحبة والألفة والتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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