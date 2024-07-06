شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث دمارا في الكاريبي.. الإعصار "بيريل" يتحرك باتجاه غرب أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الإعصار "بيريل"

الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الأمريكي للأعاصير في تقرير أن العاصفة الاستوائية "بيريل"، تتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي، بسرعة 12 ميلا في الساعة.وأضاف المركز أن الإعصار يقترب من اليابسة في تكساس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير وهيئة الأرصاد الجوية المكسيكية قد ذكرا أمس الجمعة أن الإعصار وصل إلى الفئة الثالثة من خمس فئات بعدما أحدث دمارا في منطقة الكاريبي.وكان ستة أشخاص قد لقوا حتفهم في جنوب شرق البحر الكاريبي بعد أن تسبب إعصار بيريل، وهو الأقوى من نوعه على الإطلاق في هذا الوقت من العام، في إحداث دمار في العديد من الجزر.