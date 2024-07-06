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أحدث دمارا في الكاريبي.. الإعصار "بيريل" يتحرك باتجاه غرب أمريكا

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د ب أ - نيويورك 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث دمارا في الكاريبي.. الإعصار "بيريل" يتحرك باتجاه غرب أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الأمريكي للأعاصير في تقرير أن العاصفة الاستوائية "بيريل"، تتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي، بسرعة 12 ميلا في الساعة.
وأضاف المركز أن الإعصار يقترب من اليابسة في تكساس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.
إعصار بيريل في جامايكا - موقع cnn

الإعصار "بيريل"

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير وهيئة الأرصاد الجوية المكسيكية قد ذكرا أمس الجمعة أن الإعصار وصل إلى الفئة الثالثة من خمس فئات بعدما أحدث دمارا في منطقة الكاريبي.
الإعصار بيريل أحدث خسائر فادحة في جزر الأنتيل - NPR

وكان ستة أشخاص قد لقوا حتفهم في جنوب شرق البحر الكاريبي بعد أن تسبب إعصار بيريل، وهو الأقوى من نوعه على الإطلاق في هذا الوقت من العام، في إحداث دمار في العديد من الجزر.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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