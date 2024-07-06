المؤتمر السوداني: وقف الحرب مطلب ملح وعاجل أمام المعاناة الإنسانية للمواطنين

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إن وقف الحرب وإسكات صوت البنادق مطلب ملح وعاجل أمام المعاناة الإنسانية للمواطنين وتماسك وحدتهم.



وأشار الدقير في تصريح لقناة إخبارية على هامش فعاليات مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أن وقف الحرب يتطلب تيارا سياسيا اجتماعيا واسعا يقف حول هذا المطلب معربا عن تمنيه في أن تتوافق كل الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر على هذا المطلب.

وشدد على أن مشكلة السودان لا تحل إلا عبر الحل السياسي السلمي وليس الحل العسكري قائلا: "إننا نريد من المؤتمر تجاوز خطاب الكراهية والعنصرية والاعتراف بتنوع السودانيين وطي صفحة الحروب والانتهاكات للأبد وتأسيس وطن جديد".

وأعرب عن تمنيه في أن يكون هذا المؤتمر بداية في سياق حشد طاقات السودانيين نحو تأسيس وطن جديد على أسس راسخة وسليمة.

وطالب العالم بالتعامل مع الوضع الإنساني والمساعدات بالقدر المطلوب موجها في الوقت ذاته الشكر لمصر قيادة وشعبا على تنظيم هذا الاجتماع.