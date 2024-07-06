رئيس الوزراء الهندي يزور روسيا.. الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - يعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القيام بزيارة رسمية إلى روسيا بعد غد الإثنين تستمر يومين يلتقي خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن برنامج زيارة رئيس الوزراء الهندي لموسكو سيكون مكثفا ، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأضاف بيسكوف ، في حوار تلفزيوني ، " من الواضح أن جدول الأعمال سيكون مكثفًا، إن لم يكن مزدحما للغاية ، ستكون زيارة رسمية، ونأمل أن يتمكن الرئيسان من التحدث بطريقة غير رسمية أيضا".

وتابع " إن العلاقات الروسية الهندية على مستوى الشراكة الاستراتيجية ، وأنه ستكون هناك محادثات فردية في الكرملين ومحادثات تشارك فيها وفود ، وإننا نتوقع زيارة مهمة للغاية وشاملة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعلاقات الروسية الهندية".

وستكون زيارة مودي إلى روسيا هي أول رحلة له بعد أن أدي اليمين لولاية ثالثة على التوالي على رأس الحكومة ، وكانت آخر زيارة لرئيس الوزراء الهندي لروسيا في عام 2019 عندما سافر إلى فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد ، وكانت آخر زيارة له إلى العاصمة موسكو في عام 2015.