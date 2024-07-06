بالصور.. محافظ الإسماعيلية يصل الديوان العام ليباشر مهام عمله

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية_ حسام الدين أحمد:

وصل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إلى مكتبه بديوان عام المحافظة لمباشرة مهام عمله، في أول يوم عمل، عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظًا للإسماعيلية.

وكان في استقباله المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، والدكتور على حطب مدير المكتب الفني للمحافظة.

وقدم اللواء أكرم التهنئة لأهالي الإسماعيلية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا أن يديم الله نعمة الأمن والأمان والاستقرار على مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها.

وأفاد بيان إعلامي لمحافظة الإسماعيلية، أن اللواء أكرم محمد جلال شغل عدة مناصب قيادية في القوات الجوية، منها مساعد قائد القوات الجوية، ومساعد رئيس أركان القوات المسلحة للقوات الجوية، كما شغل عمل قائدا للمنطقة الشرقية الجوية في عام 2021.

وكان اللواء أكرم انضم إلى أكاديمية القوات الجوية المصرية (EAA) عام 1986 وتخرج كطيار مقاتل عام 1990، واكتسب خبرة واسعة كقائد عملياتي وطيار مقاتل، وقد طار أكثر من 2700 ساعة طيران معظمها على طائرات "F-16 ".

وحقق محافظ الإسماعيلية مهارات علمية عسكرية حيث تخرج في كلية الحرب الجوية (AWC)، الجامعة الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012، وتخرج أيضا في أكاديمية ناصر العسكرية العليا في عام 2014.

أما عن المؤهلات العلمية المدنية فحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية من جامعة القاهرة عام 2017، ومرشح الآن لدرجة الدكتوراة في البرنامج الأورومتوسطي في العلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة القاهرة.