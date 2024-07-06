إعلام عبري: رئيس المخابرات الأمريكية سيشارك شخصيًا بالمفاوضات الأسبوع القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن رئيس المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي إي" وليام بيرنز سيشارك شخصيا في المفاوضات حول الصفقة في الأسبوع القادم وهو ما يشير لتقدم كبير في المفاوضات.

وقبلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقترحًا أمريكيًا، من أجل بدء محادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، بما في ذلك الجنود والرجال خلال 16يومًا بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، بحسب ما قاله مصدر كبير في الحركة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لسرية المحادثات، خلال حديثه لوكالة "رويترز"، إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

وذكر المصدر، أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

بدوره قال مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية إن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ 9 أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

ملخص ما ذكره المصدر:

- بدء محادثات الإفراج عن الأسرى خلال أسبوعين بعد المرحلة الأولى.

- موافقة حماس على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق.

- ستسمح الحركة بتحقيق التزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار دائم خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

- قد يؤدي المقترح لاتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل ينهي الحرب.

- الوسطاء سيضمنون اتفاق وقف النار المؤقت.

- الوسطاء سيضمنون توصيل المساعدات.

- الوسطاء سيضمنون انسحاب القوات الإسرائيلية.