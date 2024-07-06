"إسراء" اتفقت مع "شروق" على خطف ابن خالتها لطلب فدية فكانت النتيجة بدلة الإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في حادث مأساوي جديد، شهدت قرية طنان التابعة لمركز قليوب محافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث قتلت فتاتان طفلا بعد اختطافه واحتجازه داخل منزل إحداهما لطلب الفدية من أهله.

بدأت القصة، وفقا لأمر الإحالة في القضية رقم 21378 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 3523 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، عندما اتفقت "إسراء م ا" 22 سنة، طالبة مقيمة طنان مركز قليوب القليوبية، و"شروق خ س" 24 سنة ربة منزل مقيمة طنان مركز قليوب، القليوبية، يوم 21/ 8 / 2023، على خطف الطفل "محمد إسماعيل عواد" الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، نجل خالة المتهمة الأولى، بالتحايل مستغلين صغر سنه وعدم تمييزه، بباعث طلب فدية من عائلته.

ولإخفاء هويتها عن المجنى عليه، ارتدت "إسراء" نقابًا، وتوجهت المتهمتان إلى مسكن الضحية وقدمتا له مبلغًا ماليًا لبث الطمأنينة في نفسه، وطلبتا منه إرشادهما عن أحد الأماكن، فوثق فيهما الصغير وذهب معهما واستدرجتاه إلى مسكن المتهمة الثانية "شروق"، بعد أن تأكدتا من خلوه من الأشهاد وأبعدتاه عن أعين الرقباء.

وفى محاولتها للسيطرة على الطفل، اسقيتاه جرعة من عقار "الكلوزياكس" المخدر، لإفقاده الوعي، وأمعنتا في أعطائه جرعات من ذات العقار المخدر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

في السياق ذاته أبلغت عائلة الطفل عن اختفائه، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لإعادته، وتبين من خلال التحريات وفاة الطفل وأن وراء الجريمة الفتاتين "إسراء" وشروق"، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق مع المتهمات، بعدها قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات.

من جانبها، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا لفتاتين لاتهامهما بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أهله، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

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