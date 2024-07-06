حدث في 8 ساعات| السيسي يتلقى اتصالاً من بشار الأسد.. وتوجيهات مهمة بشأن تلال الفسطاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

توصيات المرحلة الأولى والحبس الاحتياطي.. تفاصيل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم السبت 6 يوليو 2024، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

للتفاصيل.. اضغط هنا

في اتصال هاتفي.. السيسي وبشار الأسد يبحثان أوضاع غزة وسبل احتواء التصعيد بالمنطقة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس السوري بشار الأسد، تبادل خلاله الرئيسان التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بشأن تشغيل مشروع تلال الفسطاط

بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

سرقة سيارة توفيق عكاشة "النقل" من سوق الجملة بأكتوبر.. الإعلامي يستغيث: "أنا شريك في نصها"

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة استغاثة إلى كل من وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة بسبب سرقة سيارة نصف نقل كان شريكًا بها مع آخر.

للتفاصيل.. اضغط هنا

زيادة يوم عمل أسبوعيًا.. أول قرار من كامل الوزير يخص الصناعة - 15 صورة

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد إلى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم والعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها.

للتفاصيل.. اضغط هنا