بينهم 15 طفلًا.. ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - حسام الدين أحمد:

قال مصدر طبي بمستشفى فايد، إن قسم الطوارئ استقبل 21 مصابا وعامل متوفي في حادث انقلاب سيارة نصف نقل كان يستقلها العمال المصابين.

وأوضح المصدر، أن مدير المستشفى استدعى جميع الأطباء وفرق التمريض لاستقبال المصابين وتشخيص الحالات، وتقديم العلاج لهم وتوزيعهم على الأقسام الداخلية تحت الملاحظة وتجهيز الحالات التي تستدعي تدخل جراحي.

وأضاف المصدر أن المصابين أكثر من نصفهم أطفال وهم: زياد أحمد عبد العال 15 عامًا، رحمه أحمد حسن 13 عامًا، محمد جمال حسين 15 عامًا، وشقيقته حنين جمال 12 عامًا، حبيب أحمد مبارك 14 عامًا، عبد النعيم أحمد محمد 12 عامًا، شروق حسن عباس 14 عامًا، عبد الرحمن شحاتة محمد 14 عامًا، ايتن عبد النعيم حسن 6 أعوام، فرحه السيد شعبان 11 عامًا، سيف عوض 13 عامًا، عبد الرحمن شحاته 14 عامًا، مريم خالد محمد 10 أعوام، حسين جمال 12 عامًا.

كما أصيب إحسان عباس محمود 40 عامًا، سوما يوسف عبد الحليم 48 عامًا، سعاد علي سنوسي 42 عامًا، عبير عطاالله 47 عامًا، انتصار شمروخ حسن 48 عامًا، سحر عطا الله 46 عامًا، ومصاب مجهول الهوية، وتوفى عامل واحد.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق، بـ 16 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

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