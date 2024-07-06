شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: أهمية كبيرة لاجتماع أمناء الحوار الوطني بعد تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي أهمية انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بعد تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه سيبحث لأول مرة فى وجود ممثل عن الحكومة الإجراءات المطلوب اتخاذها لتنفيذ توصيات الحوار الوطنى بعد اختيار المستشار محمود فوزى رئيس الإدارة الفنية للحوار وزيرا للشئون البرلمانية والاتصال السياسى.

وأعرب رئيس حزب الجيل عن أمله فى أن يعطي انضمام المستشار محمود فوزى إلى الحكومة قوة دفعة كبيرة فى اتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وتوصياته وخاصة فى ظل إعلان رئيس الحكومة عن عزم حكومته على إعطاء أولوية لتنفيذها.

وأشار ناجى الشهابى إلى أن اجتماع مجلس الأمناء، سيناقش حزمة المشروعات والقوانين، والتى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أنه تم إعداها لإرسالها للبرلمان، وهى قوانين لمجلسى النواب والشيوخ وقوانين الإدارة المحلية، ومشروع قانون لمد الاشراف القضائى على كل الانتخابات المصرية.

وتوقع رئيس حزب الجيل أن يتطرق اجتماع مجلس الأمناء إلى مواعيد انعقاد المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى التى دعا الرئيس السيسى إليها وهو يوجه التهنئة والتحية للشعب بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وكذلك سيبحث التنسيق مع الحكومة فى القضايا التى سيناقشها جلسات الحوار فى هذه المرحلة وسيلتمس من النائب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأى والنشر والتعبير.