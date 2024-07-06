شكرا لقرائتكم خبر عن "عنيك فى عنينا".. التحالف الوطنى يواصل مبادراته الطبية لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى جهوده الإنسانية والمجتمعية من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية والمجتمعية لمساندة ودعم المواطنين في شتى محافظات الجمهورية، وذلك يأتي ضمن جهوده الرامية التي تتواصل يوما تلو الآخر

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي اعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف أنها وبالتعاون مع هيئة قناة السويس وضمن مبادرة عنيك فى عنينا للحد من مسببات العمى نظمت قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون لخدمة اهالى قرية أبو ادم مركز الإسماعيلية والقري المجاورة .

ونجحت صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني فى توقيع الكشف على عيون أعداد كبيرة من اهالى قرية ابو ادم والقري المجاورة ضمن انشطة القافلة التى استهدفت تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لامراض العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيدا لاجراءها.

وعلي هامش أعمال القافلة تم توزيع النظارات الطبية علي اهالي قري الضبعية ممن تم توقيع الكشف علي عيونهم وثبوت احتياجهم لنظارة طبية وذلك في قافلة تم تنظيمها بالقرية مؤخرا .

يذكر أن خدمات مبادرة عنيك فى عنينا لصالح اهالى محافظات القناة تشمل تقديم منظومة خدمات طبية متكاملة لحماية المستهدفين من الإصابة بأمراض العيون من خلال الاكتشاف المبكر فضلا عن تقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتنفيذها وتسلميها لمن تم تشخيص احتياجه لها فى القوافل فى مدة لا تتجاوز اسبوعين وسوف يلى ذلك اجراء طيف عمليات جراحات العيون الواسع لمن تم تشخيص احتياجه لها وان العمليات تشمل ازالة المياه البيضاء وتركيب العدسات وازالة الظفرة والمياه الزرقاء وجراحات استعدال الجفون والشبكية وصولا لعمليات زرع القرنية.