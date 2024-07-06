شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: الحوار الوطني لاعب رئيسي في الشارع السياسي بطرح حلول للقضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عودة اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، ومناقشة الملفات الهامة التي تهم المواطن البسيط، تمهيدًا لطرحها للحكومة الجديدة، ووضعها على أولوياتها ضمن خطة زمنية محددة.

وأضاف عابد، أن الحوار الوطني أصبح يلعب دورًا مهمًّا في أن يكون حلقة وصل بين الشارع المصري الحكومة وأصبح لاعب رئيسي في الشارع السياسي المصري في فترة وجيزة، ويرجع ذلك إلى وجود أجندة عمل وفريق عمل وطني حريص على نجاح الحوار من خلال مناقشة جميع القضايا، وطرح حلول لها.

وأوضح عابد، أن الحوار الوطني ناقشَ الأزمة الاقتصادية وقدم توصيات إيجابية للحكومة في هذا الشأن الذي يعد الشغل الشاغل لكل الشارع المصري، لذا فإن الحكومة لا بد أن تأخذ في اعتبارها تطبيق هذه التوصيات واستغلالها لتخفيف الأعباء على المواطن المصري البسيط.

وأشار إلى أهمية التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني، واستمرار انعقاده، خصوصًا أنه يستند إلى آراء الخبراء وأهل المعرفة المتخصصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية.