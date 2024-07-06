شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": عودة الحوار الوطني بعد تولي الحكومة أمر متوقع ومطلوب والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد أن انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى فور تولى الحكومة أمر مهم ومطلوب ومتوقع لمتابعة عمل اللجنة التنسيقية ما بين مجلس أمناء الحوار والحكومة التى شكلت مع الحكومة السابقة.

وأكد الدكتور هشام عنانى أن الحوار الوطني له دور فى المرحلة القادمة لا يقل عن دور الحكومة فى ضوء تأكيده على استمرار الحوار الوطنى بصورة أعمق وأشمل. وأضاف أن متابعة مجلس الأمناء للحكومة للانتهاء من تنفيذ الحكومة لتوصياته خاصة فى الملف السياسى مع قرب الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ والمحليات.

وثمن الدكتور حمدى بلاط، نائب رئيس الحزب، التأكيد على تمسكه بضرورة وجود قانون لمد الإشراف القضائى لكل الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وأكد على أن الحكومة يجب أن تستثمر ما أحدثه الحوار الوطني من حالة اصطفاف وطنى لكل القوى السياسية مع مختلف ألوان الطيف السياسى، وهو الأمر الذى يجب الحفاظ عليه وتعظيمه بوضع توصيات هذا الحوار قيد التنفيذ وشعور المواطن بمردود إيجابى نتيجة تنفيذ تلك التوصيات.