رويترز: مشرّعون ديمقراطيون بمجلس النواب وزعوا رسالتين تطالبان بايدن بسحب ترشحه للرئاسة

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر ديمقراطية، بأنّ "مشرّعين ديمقراطيين بمجلس النواب وزعوا رسالتين تطالبان الرئيس الأميركي جو بايدن بسحب ترشحه للرئاسة".

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، بأنّ "أقطابًا في هوليوود من رجال أعمال وفنانين ومنتجين يريدون استبدال الرئيس الأميركي جو بايدن كمرشح رئاسي".

وأوضح المصادر أنّ الأقطاب في هوليوود "يشعرون بالخداع لتبرعهم لحملة بايدن، بينما أخفي عنهم وضع بايدن الصحي".

ويؤكّد بايدن استمراره في الترشح للانتخابات رغم مطالبات بانسحابه بسبب حالته الصحية وبسبب ادائه السلبي في المناظرة مع ترامب.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "عشرات المشرعين الديمقراطيين أعربوا بعد مقابلة بايدن على ABC عن شكوك في قدرته على هزيمة ترامب"، مضيفة أنّه "من المتوقع أن تتزايد الدعوات في صفوف الديمقراطيين لبايدن بالتنحي عن الترشح للانتخابات".