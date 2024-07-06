نصرالله مهنئًا بزشكيان: نطلع إلى إيران كسند قوي وثابت للمقاومين ومعكم سنواصل الطريق حتى النصر

هنأ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في رسالة، الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشکیان، مشيرًا إلى "أنني أبارك لكم هذا الانتخاب المبارك من قِبَل الشعب الإيراني العزيز والشريف، وأسأل الله تعالى أن يحفظكم ويعينكم ويسدّدكم ويوفقكم لتحقيق آمال وتطلعات هذا الشعب المضحي والوفي".

وقال: "إننا في حزب الله وفي جميع حركات المقاومة في المنطقة، وكجزء من شعوبها التي تخوض منذ سنوات طويلة مواجهة مفتوحة مع قوى الاحتلال الصهيوني ومشروع الهيمنة الأميركية؛ إننا دائمًا نتطلع الى الجمهورية الإسلامية في إيران كسند قوي وثابت ودائم للمقاومين والمظلومين، منذ انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني واستمراراً مع قيادة الإمام الخامنئي، ومع الحكومات المتعاقبة في الجمهورية الإسلامية".

وأضاف السيد نصرالله "إننا معكم، سنواصل هذا الطريق إن شاء الله تعالى حتى تحقيق النصر النهائي، والذي ستكون ركيزته الأساسية إيران الإسلامية القوية والعزيزة والمقتدرة. أسأل الله تعالى أن يمدكم بالقوة والصحة والعافية والسلامة، ويُنجز على أيديكم".