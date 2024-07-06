نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة، بأنّ "أقطابًا في هوليوود من رجال أعمال وفنانين ومنتجين يريدون استبدال الرئيس الأميركي جو بايدن كمرشح رئاسي". وأوضح المصادر أنّ الأقطاب في هوليوود "يشعرون بالخداع لتبرعهم لحملة بايدن، بينما أخفي عنهم وضع بايدن الصحي". ويؤكّد بايدن استمراره في الترشح للانتخابات رغم مطالبات بانسحابه بسبب حالته الصحية وبسبب ادائه السلبي في المناظرة مع ترامب. وفي السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ "عشرات المشرعين الديمقراطيين أعربوا بعد مقابلة بايدن على ABC عن شكوك في قدرته على هزيمة ترامب"، مضيفة أنّه "من المتوقع أن تتزايد الدعوات في صفوف الديمقراطيين لبايدن بالتنحي عن الترشح للانتخابات".

كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: أقطاب في هوليوود يريدون استبدال بايدن كمرشح رئاسي ويشعرون بالخداع لتبرعهم لحملته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.