مظاهرات في تل أبيب بمشاركة لابيد وفي قيساريا ضد نتانياهو وللمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى

تظاهر إسرائيليون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وذلك مع وسط الحديث عن جولة مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

هذا، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ "نحو 2000 متظاهر بمدينة قيساريا حيث منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الشخصي يهتفون ضده ويطالبونه بالاستقالة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "زعيم المعارضة يائير لابيد شارك في مظاهرة تل أبيب المطالبة بإبرام صفقة تبادل".

بدورها، أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى أنّه "لا تسمحوا لنتانياهو أن يفشل الصفقة مرة أخرى ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا"، مضيفة "شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها ومتطرفو الحكومة لا يريدون".