"المنار": الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة حولا

افادت قناة "المنار"، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارة جوية استهدفت بلدة حولا". ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والبقاع تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب ضد لبنان.

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