شكا اهالي حي الوسطاني في بلدة جناتا في قضاء صور من "عدم ازالة البلدية النفايات المتراكمة". وطالبوا قائمقام صور بـ"العمل بايعاز من البلديةً لازالة النفايات التي باتت تشكل خطرا على صحة اطفالهم نتيجة تراكمها وانبعاث الروائح الكريهة، خاصة في فصل الصيف".
وحملوا رئيس البلدية عبد المطلب الحسيني المسؤولية "لعدم اهتمامه بشؤون الاهالي وتجاوبه مع صرخة سكان الحي الذين راجعوه عدة مرات ولم يلقوا اذانا صاغية، علما بانهم يدفعون كامل حقوق البلدية المتوجب عليهم، كما انهم عدة مرات راجعوا البلدية التي لم تكترث لمطالبهم" .
كانت هذه تفاصيل خبر اهالي بلدة جناتا في صور شكوا من عدم ازالة البلدية النفايات المتراكمة وانبعاث الروائح الكريهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.