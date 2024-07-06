اهالي بلدة جناتا في صور شكوا من عدم ازالة البلدية النفايات المتراكمة وانبعاث الروائح الكريهة

شكا اهالي حي الوسطاني في بلدة جناتا في قضاء صور من "عدم ازالة البلدية النفايات المتراكمة". وطالبوا قائمقام صور بـ"العمل بايعاز من البلديةً لازالة النفايات التي باتت تشكل خطرا على صحة اطفالهم نتيجة تراكمها وانبعاث الروائح الكريهة، خاصة في فصل الصيف".

وحملوا رئيس البلدية عبد المطلب الحسيني المسؤولية "لعدم اهتمامه بشؤون الاهالي وتجاوبه مع صرخة سكان الحي الذين راجعوه عدة مرات ولم يلقوا اذانا صاغية، علما بانهم يدفعون كامل حقوق البلدية المتوجب عليهم، كما انهم عدة مرات راجعوا البلدية التي لم تكترث لمطالبهم" .