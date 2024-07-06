عضوات الشورى يشاركن في اجتماعات P20

واستعرضت عضوة مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي، في كلمة خلال الاجتماع، الدور البارز والنقلة النوعية في السياسات والتشريعات لدعم مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية بفضل دعم ورؤية القيادة الحكيمة.
يشار إلى أن الاجتماع، الذي عقد أعماله على مدى يومين في إطار رئاسة البرازيل مجموعة العشرين لعام 2024، شهد مشاركة برلمانيات من المجالس التشريعية الأعضاء في مجموعة العشرين وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي، وناقش عددًا من الموضوعات، شملت دور المرأة في العدالة المناخية والاستدامة البيئية، والمبادرات الرامية إلى زيادة المشاركة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
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