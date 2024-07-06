إيصال المساعدات بجميع الطرق
وأكد الربيعة حرص المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعم العمل الإنساني في قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأشقاء هناك بجميع الطرق والأساليب الممكنة، والتغلب على مشكلة إغلاق المعابر البرية والبحرية من خلال عمليات الإسقاط الجوي، داعيا إلى فتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضخمة للمتضررين.
تفاعل منذ اليوم الأول
وأبان أن المملكة تفاعلت منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في قطاع غزة، والحرب التي شنت ضد الشعب الفلسطيني العزل في القطاع. وبتوجيهات خادم الحرمين وولي عهده، أطلقت المملكة حملة تبرعات شعبية كبيرة جمعت حتى الآن مبالغ مالية تتجاوز 184 مليون دولار أمريكي، وسيرت جسرا جويا مكونا من 54 طائرة، وجسرا آخر بحريا مؤلفا من 8 سفن، وما زالت الجسور مستمرة.
الدعم السعودي الإغاثي لأهالي غزة
عمليات إنزال جوي للمساعدات بكل أنواعها
690 مليون ريال حصيلة حملة تبرعات شعبية كبيرة
54 طائرة ضمن جسر جوي
8 سفن ضمن جسر بحري
كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط جوي
لمساعدات غذائية سعودية على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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