إسقاط جوي لمساعدات غذائية سعودية على غزة

أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، في تصريح صحفي أمس، أن السعودية قامت بعملية الإسقاط الجوي لمساعدات غذائية نوعية على قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والقوات المسلحة الأردنية الهاشمية (الجيش العربي)، بهدف كسر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية المعابر الحدودية، الذي تعذر معه إدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين في القطاع، مشيرا إلى أن المملكة قدمت للأردن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة مظلات وشبكات مخصصة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة تزن 30 طنًا، ومبينًا أن المواد الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تتميز بأنها صالحة للاستخدام المباشر دون الحاجة إلى مواقد لتسخينها.

إيصال المساعدات بجميع الطرق

وأكد الربيعة حرص المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على دعم العمل الإنساني في قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأشقاء هناك بجميع الطرق والأساليب الممكنة، والتغلب على مشكلة إغلاق المعابر البرية والبحرية من خلال عمليات الإسقاط الجوي، داعيا إلى فتح المعابر للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضخمة للمتضررين.

تفاعل منذ اليوم الأول

وأبان أن المملكة تفاعلت منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة في قطاع غزة، والحرب التي شنت ضد الشعب الفلسطيني العزل في القطاع. وبتوجيهات خادم الحرمين وولي عهده، أطلقت المملكة حملة تبرعات شعبية كبيرة جمعت حتى الآن مبالغ مالية تتجاوز 184 مليون دولار أمريكي، وسيرت جسرا جويا مكونا من 54 طائرة، وجسرا آخر بحريا مؤلفا من 8 سفن، وما زالت الجسور مستمرة.

الدعم السعودي الإغاثي لأهالي غزة

عمليات إنزال جوي للمساعدات بكل أنواعها

690 مليون ريال حصيلة حملة تبرعات شعبية كبيرة

54 طائرة ضمن جسر جوي

8 سفن ضمن جسر بحري