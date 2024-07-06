هل ينفذ رئيس الوزراء البريطانى وعده ويعترف بالدولة الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - جاء إعلان قصر باكنجهام تعيين زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيساً لوزراء بريطانيا بعد فوز حزبه بأغلبية مقاعد مجلس العموم البريطاني، بعد أن أنهى حزب العمال 14 عاما من حكم المحافظين بفوزه الساحق فى الانتخابات.

وعقب إعلان قصر باكنجهام البريطانى تعيينه رسميًا رئيسا للوزراء فى بريطانيا، أفاد ستارمر بإن التغيير يتطلب وقتا لكن عملية التغيير قد بدأت بالفعل، متعهدًا بالعمل على تحقيق تغيير إيجابى فى البلاد على الفور، معبرا عن شكره لسلفه ريشى سوناك، مشيدا بالإنجازات التى حققها خلال فترة توليه مقاليد السلطة.

وقال ستارمر، فى أول خطاب يدلى به بعد توليه رسميا رئاسة الوزراء: «الآن صوتت بلادنا بشكل حاسم لصالح التغيير، إننا بحاجة إلى المضى قدما، الافتقار إلى الثقة لا يمكن تجاوزه إلا بالأفعال وسنبدأ العمل على ذلك من اليوم».

وأكد أن حكومته ستعمل على خدمة الجميع سواء من صوت لصالح حزب العمال أم لا، قائلا: «الوطن أولا والحزب يأتى ثانيا».

بينما قال القصر الملكى البريطانى، فى بيان، إن الملك تشارلز الثالث استقبل أمس السير كير ستارمر وطلب منه تشكيل إدارة جديدة، وقبل ستارمر تعيينه رئيسا للوزراء، وفقا لما أوردته صحيفة «الجارديان» البريطانية، وأوضح بيان القصر أن سوناك اجتمع بالملك وقدم استقالته من منصبه بشكل رسمي، وأن الملك قبل الاستقالة.

وتعهد ستارمر بالبدء فورا فى صنع التغيير الذى تعهد به خلال حملته الانتخابية، ووعد بأن تعمل حكومته العمالية منذ اليوم الأول على التجديد وإعادة بناء المملكة المتحدة، فى أول خطاب له كرئيس للوزراء، من مقر الحكومة فى داونينغ ستريت، وقال: «التغيير يبدأ على الفور. لكن لا شك لدينا فى أننا سنعيد بناء بريطانيا».

وألغى رئيس الوزراء كير ستارمر، فى أول يوم من ولايته العمل بـ«قانون رواندا» الخاص بترحيل اللاجئين الذى أقرته حكومة المحافظين السابقة، وكان قانون رواندا قد تم إقراره عبر برلمان المملكة المتحدة فى 22 أبريل 2024.

كان مشروع قانون سلامة رواندا جزءا من خطة رئيس الوزراء سوناك لوقف القوارب التى تحمل مهاجرين غير شرعيين إلى المملكة المتحدة.

مع تشكيل حكومة جديدة فى بريطانيا، يقودها هذه المرة حزب العمال بعد أكثر من 14 عاما قضاها خارج داوننج ستريت، فإن قضايا السياسة الخارجية ستكون فى قائمة أولويات رئيس الوزراء كير ستارمر، فى ظل تطورات متلاحقة حول العالم.

ومن بين الملفات الأكثر تحديا التى سيتعين على ستارمر تحديد كيفية التعامل معها، قضية غزة والشرق الأوسط بشكل عام، وهذه القضية تحديدا كانت لها أصداء واسعة خلال الحملة الانتخابية، بل وأثرت حتى على نتائج الانتخابات.

وعلى الرغم من الفوز الساحق الذى حققه حزب العمال فى الانتخابات العامة فى بريطانيا، إلا أنه خسر 3 مقاعد ذهبت لصالح مرشحين مستقلين مدافعين عن غزة، وتنافس معه بشكل متقارب آخرون، حيث أثرت أزمة الشرق الأوسط على ليلة مبهجة لكير ستارمر، بحسب ما قالت صحيفة الجارديان البريطانية.

وكان حزب العمال تعهد خلال الحملة الانتخابية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية حال وصوله إلى الحكم، وقال الحزب فى بيان له الشهر الماضى: «إن إقامة الدولة الفلسطينية هى حق الشعب الفلسطينى غير القابل للتصرف، نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة فى عملية السلام».

إلا أن صحيفة التايمز قالت فى تقرير لاحق إن ستارمر سيؤجل تنفيذ هذ التعهد خشية أن يقوض الاعتراف علاقة بريطانيا الخاصة مع الولايات المتحدة.

وعين رئيس الوزراء البريطانى الجديد كير ستارمر، راشيل ريفز كأول وزيرة للخزانة على الإطلاق فى المملكة المتحدة، وذلك بعد أن تولت نفس المنصب فى حكومة الظل قبل الانتخابات.

ودخلت ريفز التاريخ عندما أصبحت أول امرأة تتولى منصب وزيرة للخزانة فى بريطانيا، حاملة معها وعدًا كبيرًا بالتغيير فى صنع السياسات الاقتصادية والمالية على أعلى المستويات، ومنصب وزير الخزانة موجود منذ 800 عام مضت، وكان يشغله دائمًا رجل، قبل ريفز.

وقالت ريفز، إنها تعتقد أن الفرصة تأتى مصحوبة بمسئولية كبيرة «ويشمل ذلك أن نثبت للنساء الأخريات أنه لا ينبغى أن تكون هناك حدود لطموحاتهن»، وأضافت أن من واجبها دفع التقدم لصالح المرأة، وسد الفجوة فى الأجور بين الجنسين، والتى تبلغ حاليًا 14.3 %، بالإضافة إلى أنها ترغب فى جعل العمل المرن هو القاعدة، وأن أكبر التزام لها هو «إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد»، وقد وعدت بالالتزام بالقواعد المالية التى تضمن انخفاض الديون.

أكد وزير الخارجية البريطانى الجديد ديفيد لامى أن توليه هذا المنصب فى حكومة كير ستارمر شرف كبير وسط تحديات ضخمة تواجه العالم.

وقال فى أول تعليق لوزير الخارجية البريطانى على تعيينه فى حكومة ستارمر، عبر حسابه بمنصة (إكس)، «إنه لشرف كبير فى حياتى أن يتم تعيينى وزيرا للدولة للشئون الخارجية والكومنولث والتنمية»، وأضاف «إن العالم يواجه تحديات ضخمة، ولكننا سنواجهها بنقاط القوة الهائلة التى تتمتع بها المملكة المتحدة» ، مشيرا الى أن الحكومة ستقوم بإعادة ربط بريطانيا بالعالم من أجل أمنها وازدهارها فى الداخل.

دعم وزير الخارجية البريطانى الجديد ديفيد لامى «وقفاً فورياً لإطلاق النار» فى غزة، فى أول موقف له بعد تعيينه، تماماً كما فعل سلفه.

وقال لامى الذى تولى حقيبة الخارجية بعد فوز العماليين فى الانتخابات التشريعية إنه «سيعمل على دعم وقف فورى لإطلاق النار فى غزة والإفراج عن الرهائن»، وأضاف: «سأبذل كل ما فى وسعى على الصعيد الدبلوماسى لمساعدة (الرئيس الأميركي) جو بايدن على التوصل إلى وقف لإطلاق النار».

يشار إلى أنه يتوقع أن تسير سياسة حكومة حزب العمال البريطانى الجديدة على خطى المحافظين فى ما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

تبرز مجموعة من التحديات العامة التى تواجه حزب العمال فى الحكومة البريطانية الجديدة،بعد فوزهم الساحق بـ 409 مقاعد فى البرلمان، على رأسها التحديات الاقتصادية، والتى تعد من أبرز العقبات التى يتعين على الحزب مواجهتها، ذلك أن الاقتصاد البريطانى يعانى من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبى ثم آثار جائحة كورونا والحرب فى أوكرانيا، مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع النمو الاقتصادي.

وكان حزب العمال، الذى يميل إلى اليسار، قد حصد 411 مقعداً من مجموع 650، مقابل 119 صوتاً فقط لحزب المحافظين «يمين الوسط»، و71 مقعداً للديمقراطيين الأحرار، و35 مقعداً لبقية الأحزاب. ويمنح ذلك الفوز زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، واحدة من أكبر الأغلبية البرلمانية فى تاريخ بريطانيا.

