آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في شوارع تل أبيب للمطالبة بعودة الرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت شوارع تل أبيب الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين، ومسيرات كبيرة أخرى في القدس وحيفا وقيسارية، أمام مقر الإقامة الخاص لبنيامين نتنياهو.

وقالت القناة 24 الإسرائيلية، إن آلاف الإسرائيليين خرجوا إلى الشوارع مساء اليوم السبت لإحياء ذكرى مرور 9 أشهر بشكل رمزي على هجوم 7 أكتوبر، ونظمت مسيرات مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلاد، من الجليل إلى النقب.

وطالب المحتجون زيادة الضغط على الحكومة خلال الأسبوع الوشيك، مع سلسلة من الأحداث المقرر أن تبدأ يوم الأحد.

ويخطط عدد من المتظاهين لتنظيم مسيرة أمام منزل أرنون بار دافيد، رئيس نقابة الهستدروت، للمطالبة بمشاركة المنظمة في الأعمال الاحتجاجية.

وفي السياق تجمع آلاف الأشخاص في “ساحة الرهائن” في تل أبيب، في فعالية نظمها منتدى أهالي الرهائن والمفقودين، وعلى الرغم من أن الهدف هو أن يكون غير سياسي، إلا أن التجمع كان في كثير من الأحيان مسرحًا لانتقادات للحكومة ودعوات لقبول شروط حماس للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك وقف مؤقت لإطلاق النار.