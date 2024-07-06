قوات الاحتلال تقتل معتقلين بعد الإفراج عنهم في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الافراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، قتلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، وأصابت آخرين، شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال أحد المعتقلين الناجين أن قوات الاحتلال أطلقت سراح نحو 15 معتقلا فلسطينيا وهم من عمال تأمين شاحنات المساعدات كان الاحتلال قد اعتقلهم قبل 4 أيام أثناء وجودهم في منطقة مطار غزة شرقي رفح.

وأضاف المعتقل المُحرر "بمجرد الإفراج عنا ووصولنا إلى الطريق المعبد بمدينة رفح، ألقت طائرة إسرائيلية صاروخا باتجاهنا أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 7 أشخاص وأصيب آخرون"، وبين أنه تمكن هو وبقية العمال من الفرار من المكان.

وأشار إلى أنهم عاشوا ظروف اعتقال قاسية داخل المعتقل خلال الأيام الأربعة، وتعرضوا للتعذيب والتنكيل والإذلال، وذلك بإلقائهم على الرمل والحصى، والسير فوق أجسادهم، والتبول عليهم.

وتكشف شهادات الأسرى المفرج عنهم من قطاع غزة عن تعرضهم لأصناف مختلفة من التعذيب الوحشي داخل المعتقلات ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية.