ربحها من تجارة العملة.. ضبط صاحب معرض بتهمة غسل 30 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب معرض لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بمحافظة القاهرة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامىي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة الاستثمارية (شراء قطع أراضى وسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.