جيش الاحتلال يغتال قياديًا عسكريًا بحزب الله اللبناني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في حلقة جديدة من سلسلة الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، أسفرت غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية "رابيد"، مساء اليوم، عند مفترق بلدة "شعت – بعلبك"، عن مقتل قيادي في حزب الله اللبناني يُدعى ميثم العطار.

ووفق ما كشفته القناة الـ 12 العبرية، فإن العطار كان أحد المهندسين البارزين في سلاح الدفاع الجوي لحزب الله اللبناني، مشيرة إلى أن عملية الاغتيال تمت عن طريق استهداف سيارته شرقي لبنان.

وزعمت القناة العبرية أن العطار، كان من بين المشاركين في نقل صواريخ مضادة للطائرات للمنظومات الدفاعية للجماعة اللبنانية الموالية لإيران.

وذكرت أن الاستهداف جاء بغرض إتاحة حرية العمل لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأجواء اللبنانية دون مواجهة أيّة تهديدات أو عوائق.



من جانبه، نعى الحزب اللبناني، المهندس "ميثم مصطفى العطار" قائلا: " بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد ميثم مصطفى العطار (هادي) مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".