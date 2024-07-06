شهرته "محمد ولاء".. القبض على أشهر تجار الهيروين في مدينة السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت وحدة مباحث السادات تحت إشراف اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائي بالمنوفية، وبقيادة النقيب أحمد سمير رئيس مباحث السادات، من إلقاء القبض على عاطل ويدعى (م.م.ع) شهرته (محمد ولاء) مقيم مدينة السادات وبحوزته كميات متنوعة من المخدرات.

وضُبط مع المتهم 300 جرام هيروين و250 جرام شابو، و28 كنشة زجاج لتعاطي مخدر الشابو بقصد الإتجار وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، ومبلغ مالى حصيلة البيع.

وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.