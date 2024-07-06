حجار زار المركز الوطني للعيون في صيدا واعداً بتطويره

زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، المركز الوطني للعيون في صيدا - عبرا. وشكر دعوته لزيارة المركز، مبدياً "إعجابه بالخدمات التي يقدمها"، واعداً بـ"تقديم الدعم وتطويره لما فيه خدمة للمواطنين". ثم جال حجار برفقة الفاعليات في المركز، وتعرف على أقسامه.

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