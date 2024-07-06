الاتحاد الأوروبي: نحن على استعداد للتعامل مع الحكومة الإيرانية الجديدة

علقت المتحدثة للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، على فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية بطهران، مشيرة الى اننا "أحطنا علما بنتائج الانتخابات الرئاسية في إيران، ونهنئ الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان".

ولفت الى اننا "على استعداد للتعامل مع الحكومة الإيرانية الجديدة، بما يتماشى مع سياسات التكتل".

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.

وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.