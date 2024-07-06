نيويورك تايمز: قادة الجيش الإسرائيلي يعتبرون صفقة التبادل الطريق الصحيح حتى لو ظلت حماس بالسلطة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأنّ "قادة الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن صفقة تبادل الأسرى هي الطريق الصحيح حتى لو ظلت حماس في السلطة"، في قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنّ "الجيش أبلغ القيادة السياسية أن القتال ضد حماس سيستمر لسنوات ما يعني خسارة الأسرى".

هذا، وأوضح صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "محادثات رئيس الموساد دافيد برنياع بالدوحة كانت إيجابية مع الحاجة لتقليص الفجوات لإحراز تقدم"، بشأن مقترح وقف إطلاق النار في غزة.

وأمس، أكّد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد عودة رئيس الموساد دافيد برنياع من العاصمة القطرية الدوحة، أنّه "تم الاتفاق بعد اجتماع الدوحة على توجه وفد لمواصلة المفاوضات الأسبوع المقبل"، مضيفًا "لا تزال هناك فجوات بين جهات التفاوض".