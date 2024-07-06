مجلس "اللوردات": السياسة الخارجية البريطانية لن تتغير في ظل حكومة حزب العمال الجديدة

اشار عضو مجلس اللوردات البريطاني من حزب المحافظين ريتشارد بالف، الى أن "السياسة الخارجية البريطانية لن تتغير في ظل حكومة حزب العمال الجديدة، لأن البلاد عادة ما تتبع الولايات المتحدة".

ولفت الى ان "بالنسبة للسياسة الخارجية لا يوجد فرق كبير بين الحزبين. وسوف يستمر حزب العمال مثل المحافظين في التمسك بخط واشنطن. ومن أجل تغيير سياسة (بريطانيا)، فمن الضروري تغيير الرئيس الأميركي".

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، ذكر أن "مقترحات التمويل التي قدمها حزب العمال قبل الانتخابات تشير إلى أن من غير المرجح أن يذهب إلى أبعد من ذلك بشأن هذه القضية، المعروفة بالتزامها بزيادة الضرائب".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني المعين حديثا جون هيلي إن "بريطانيا ستواصل زيادة الإنفاق على الدفاع، فضلا عن دعم حلف "الناتو" وأوكرانيا".