إعدام 9 متهمين في قضايا إرهابية بمصر

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- بواسطة أيمن الوشواش - قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المصرية بالإعدام شنقا لـ9 متهمين من أصل 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بـ»حرس الثورة». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المصرية بالإعدام شنقا لـ9 متهمين من أصل 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بـ»حرس الثورة». وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة 43 متهما بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميا بـ»حرس الثورة» إلى المحاكمة العاجلة.

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