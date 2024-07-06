شكرا لقرائتكم خبر تحذير أممي من تصاعد التوتر على حدود لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تصاعد الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، المعروفة بالخط الأزرق.

وسلطت المنظمة الدولية الضوء على التوترات المتصاعدة، في أعقاب زيادة في تبادل إطلاق النار بين القوات اللبنانية والإسرائيلية.

وأفادت مذكرة صادرة من مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الزيادة الأخيرة في الأعمال العدائية، «تزيد من مخاطر اندلاع حرب شاملة».

وأكدت ضرورة ضبط النفس، مشيرة إلى أنه «يمكن تجنب التصعيد ويجب تجنبه، نؤكد مجددا أن خطر سوء التقدير الذي يؤدي إلى مواجهة مفاجئة وأوسع نطاقا، هو خطر حقيقي».