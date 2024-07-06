الجزائر توقف 30 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر إن قواتها المسلحة تمكنت من ايقاف 30 إرهابيا خلال عمليات متفرقة في النصف الأول من العام الحالي.
ولم يحدد البيان عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم والذين جرى اعتقالهم، لكن بالمقابل كشف عن توقيف 223 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الفترة نفسها.
وتم تدمير 10 مخابئ كانت تستعمل من طرف الجماعات الإرهابية، مع ضبط 26 قطعة سلاح ناري، و23 قنبلة تقليدية الصنع، إضافة إلى كميات من الذخيرة.
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