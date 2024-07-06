تمديد مفاوضات الأسرى يفتح أبواب الأمل لليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد وفدا الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي جولة المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط بينهما بشأن الأسرى والمعتقلين، والتي بدأت الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.

وأكدت المصادر الإعلامية أن مدة التمديد غير معلومة، لكنها مرتبطة بما سيحققه الطرفان في المفاوضات بشأن صفقة التبادل موضوع النقاش.

وأعرب وزير الخارجية اليمني الأسبق أبوبكر القربي، عن أمله في أن يكون تمديد اجتماعات لجنة الأسرى في مسقط لمدة إضافية، وعودة رحلات طيران اليمنية، مؤشرين لنجاح الوساطة الهادفة لتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين وبناء الثقة للتحضير لمفاوضات الحل السياسي، واستدرك قائلا إن تحقيق ذلك مرهون بتحرير قرار أطراف الصراع ووضعهم مصلحة اليمن وشعبه أولا.

وأكد مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أن جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن، وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد قحطان.

من جهتها قالت منظمة العفو الدولية، إنه يجب على سلطات الحوثي الإفراج فورا عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية المختطفين منذ شهر.

يأتي ذلك فيما اختطفت ميليشيات الحوثي أحمد حسين النونو وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، وعددا من كوادر وزارة التربية والتعليم بصنعاء، كما اختطفت المواطن أكرم الأكحلي وهو موظف في سفارة هولندا باليمن، عقب عملية مداهمة منزله في شارع إيران بمنطقة حدة، وترفض الإفصاح عن ومكان ودوافع اختطافه.

وتعرض الشاب معتز عادل مهيوب السعيدي لعملية تصفية مؤلمة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي بمحافظة تعز.

وقالت مصادر مقربة من أسرته إنه تم تعذيبه نفسيا وجسديا في سجن «الصالح» بمنطقة الحوبان شرق تعز، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، لتبرير جريمتها، وأدعت الميليشيات أنه شنق نفسه.

من جهة أخرى توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، أن تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال وغرب البلاد، تفاقما حادا لأزمة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الطوارئ خلال الأشهر القادمة بسبب توقف المساعدات الغذائية.

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