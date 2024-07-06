إطلاق سراح 9 أفغان من سجون باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قنصلية طالبان في مدينة كراتشي الباكستانية إطلاق سراح تسعة مواطنين أفغان، من بينهم طفل، من السجون في إقليم السند.
وذكرت تقارير أن هؤلاء الأفراد عادوا إلى أسرهم بعد إطلاق سراحهم من السجن، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وأكدت القنصلية أنه على الرغم من حيازتهم بطاقات هجرة صالحة، إلا أنه تم اعتقال هؤلاء الأفراد من قبل الشرطة.
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