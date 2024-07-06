مخلفات الحرب تطيح بـ4 أطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر مسؤولون محليون في إقليم لوجار الأفغاني أن انفجار قذيفة هاون وسط الإقليم أدى إلى مقتل أربعة أطفال وإصابة آخر.

وفي بيان صحفي، صرح قائد الأمن في إقليم لوجار بأن الانفجار وقع في مدينة بولي علم، عاصمة الإقليم، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء أمس.

وطبقا للبيان، فإن الأطفال كانت تتراوح أعمارهم ما بين 7 و13 عاما وأن القذيفة انفجرت أثناء لعبهم بها.

جدير بالذكر أن أفغانستان مازالت تعاني بشكل كبير من مخلفات الحرب من المتفجرات والألغام الأرضية، التي أودت بحياة عدة ضحايا بمختلف أنحاء البلاد، لاسيما الأطفال بمناطق مختلفة.