شكرا لقرائتكم خبر بايدن: المناظرة الكارثية خطئي أنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أدائه الضعيف في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترمب، الأسبوع الماضي، قائلا: إن أداءه الكارثي «لم يكن خطأ أحد غيري».

وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ المناظرة، قال بايدن لشبكة «ايه بي سي نيوز»، إنه مر بـ»ليلة سيئة» ذلك المساء، لكنه «لا توجد أي إشارة إلى أي حالة خطرة».

وقد تزايدت الضغوط على بايدن للتنحي كمرشح للحزب الديمقراطي للرئاسة لـ2024 من داخل حزبه، منذ أن واجه ترمب في مناظرة تلفزيونية استمرت 90 دقيقة في 27 يونيو.