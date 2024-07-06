شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية تسيطر على قرية جديدة شرق أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطرت القوات الروسية على قرية جديدة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وتمكنت وحدات من مجموعة المركز الروسية من السيطرة على قرية سوكول (سوكيل بالأوكرانية). حرب روسيا وأوكرانيا وتقع على بعد حوالي 30 كيلو مترا شمال غرب دونيتسك، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

ولم يعلق الجانب الأوكراني على ذلك، فيما تقع القرية، إلى الشرق من بوكروفسك، وينظر إليها على أنها الهدف المحتمل للتقدم الروسي.

وتتقدم القوات الروسية على طول الجبهة منذ سقوط مدينة أفدييفكا الأوكرانية في ضواحي مدينة دونيتسك في فبراير الماضي.