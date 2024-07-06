شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إسبانيا: نحن خط الدفاع الأخير أمام اليمين المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا تفرض أطرها على الأحزاب اليمينية التقليدية غير القادرة على مقاومة توجهها.

وأضاف: نحن خط الدفاع الأخير أمام الأحزاب اليمينية المتطرفة، متابعًا: "لذا أيها التقدميون الفرنسيون، العالم يراقبكم، ستهزمون اليمين المتطرف وستحكمون لأن أفضل طريقة لوقف الموجة الرجعية هي الحكم". اليمين المتطرف في أوروبا كما أعرب رئيس الوزراء الإسباني عن دعمه للتحالف اليساري الذي يحاول وقف صعود حزب التجمع الوطني الشعبوي في فرنسا.

وأكد قائلًا: "إنها مسؤوليتنا أن نقف في وجه هذه الموجة الرجعية لأن لا أحد آخر سيفعل ذلك".

