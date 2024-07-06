افيخاي: هاجمنا مجمع مدرسة الجاعوني لتواجد مخربين داخله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أنه هاجم مخربين تواجدوا داخل مجمع مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا، في وسط قطاع غزة والتي أستخدمت كمقر قيادة لحماس ليوجهوا انطلاقًا منها اعتداءات ضد قواتنا.

وأضاف افيخاي أدرعي في بيانه: أغار جيش الدفاع بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية الشاباك والقيادة الجنوبية، على عدد من المخربين الذين كانوا يعملون من داخل المباني المقيمة في مجمع مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا في وسط قطاع غزة.

وزعم افيخاي، أن المقر أستخدم كنقطة اختباء وكهدف عملياتي ناشط حيث تم تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قواتنا العاملة في قطاع غزة انطلاقًا منه.

وأضاف: وكجزء من عملية التحضير للغارة تم التدقيق في الصور الجوية واستخدام أنواع الذخيرة عالية الدقة وغير ذلك من المعلومات الاستخباراتية الأخرى، في سبيل تجنب المساس بالأشخاص غير المتورطين.

إن منظمة حماس الإرهابية تنتهك بصورة دائمة أحكام القانون الدولي مستغلة المباني المدنية والسكان المدنيين كدروع بشرية بغية ارتكاب عمليات إرهابية بحق دولة إسرائيل.