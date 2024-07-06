إصابة 4 جنود سوريين في إدلب وحلب جراء قصف إرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن أربعة جنود سوريين أصيبوا في محافظتي إدلب وحلب جراء قصف إرهابي.

وأضاف بوبوف في مؤتمر صحفي، أنه "أصيب جنديان سوريان نتيجة لقذائف هاون من الإرهابيين من منطقة تديل على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة قرية عاجل بمحافظة حلب، وأصيب جنديان سوريان بجروح في قرية الرويخة بمحافظة إدلب".

وأضاف بوبوف أنه في منطقة التنف تم تسجيل 10 خروقات خلال النهار من مقاتلات "إف-15" ومن مقاتلات "رافال" ومن طائرات "إيه 10 ثندربولت" الهجومية التابعة لـ"التحالف".

صرح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم الثلاثاء الفائت، أن مسلحي الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورين في روسيا)، نفذا ست هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا في يوم واحد.

وقال بوبوف في مؤتمر صحفي: "في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل ست هجمات على مواقع للقوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" في محافظة إدلب".

وذكر نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، يوم 20 يونيو الفائت، أن القوات الروسية حيدت مجموعة من المسلحين، الذين كانوا يستعدون لشن هجوم إرهابي على منشأة لتكرير النفط.