إسرائيل تعلق على فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران

ياسر رشاد - القاهرة - علق وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت، على الإعلان عن فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عبر منصة "إكس" قائلا "الشعب الإيراني بعث من خلال الانتخابات الرئاسية برسالة واضحة للمطالبة بالتغيير ومعارضة نظام آية الله"، وفق كلماته.

وتابع: "الآن يجب على العالم تصنيف "الحرس الثوري الإيراني" كمنظمة إرهابية، والمطالبة بإلغاء البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم المنظمات الإرهابية، هذه هي الفرصة الوحيدة لتحقيق التغيير".

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.

وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.

وبحسب لجنة الانتخابات الإيرانية، حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%).

وأضافت اللجنة أن المرشح المنافس سعيد جليلي، حصل على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).